Замглавы Сургута вручил паспорта юным жителям города

В администрации Сургута состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ юным горожанам. Свой первый главный документ получили 26 подростков. В церемонии участвовал заместитель главы города Виталий Малыхин. «Я уверен, что мы передаем страну в надежные руки!», — обратился он к молодым землякам, подчеркнув важность момента для каждого из них и ответственность, которая приходит с первым паспортом. Событие организовало региональное «Движение первых» в Сургуте при содействии комитета внутренней и молодежной политики городской администрации.

Мероприятие прошло в праздничной атмосфере с участием родителей, педагогов и представителей городской администрации. Новоиспеченным обладателям паспортов напомнили о значении гражданских прав и обязанностей, бережном отношении к документу и роли активной жизненной позиции в развитии родного города.

В этот же день были награждены победители и призеры конкурса «Лидеры изменений Югры» в блоке «Школьники». Ребятам вручили дипломы и памятные подарки за реализованные инициативы и социальные проекты. Организаторы отметили, что конкурс помогает выявлять активных старшеклассников, развивать у них лидерские качества и навыки командной работы, а также вовлекать подростков в практическую деятельность на благо Сургута и округа.