Экс-глава Сургута Андрей Филатов заключил сделку со следствием

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов заключил досудебное соглашение со следствием и добился смягчения меры пресечения. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдеров, именно после выполнения условий соглашения Филатову изменили меру пресечения: в октябре он вышел из-под домашнего ареста. Сделка дает право рассчитывать на особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде и проведение заседания в закрытом режиме, а также на более мягкий срок наказания — не выше двух третей максимального, предусмотренного по соответствующей статье УК. Источники также предполагают, что показания фигуранта могли лечь в основу обвинений против ряда крупных политических фигур ХМАО.

Бывший глава города проходит по делу о коммерческом подкупе. Его арестовали в ноябре 2024 года, позднее перевели под домашний арест, из-под которого он был освобожден в октябре 2025-го. В рамках расследования также задерживали руководителей управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска, вокруг которой ранее возникал резонанс из-за жалоб жителей на рейдерские захваты домов. Директору УК «Диалог» Виктории Абрагимовой меру пресечения впоследствии смягчили.

Источники связывают развитие этой линии следствия с уголовным делом в отношении бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, которому инкриминируются получение взятки и превышение должностных полномочий. Прямых официальных подтверждений влияния показаний Филатова на другие дела пока не прозвучало.