16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,9756   EUR  93,3893  

Новости

Больше новостей
Вы готовы для своего автомобиля заказать «красивый» номер за соответствующий взнос государству:
Комментировать
0
Поддерживаете ли вы идею продажи «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к идее заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами?
Комментировать
0
Крупные города уже украшаются к Новому году. Надо ли и Сургуту сделать это пораньше - в самом начале ноября?
Комментировать
0
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Больше опросов

​Нет ни света, ни дороги: жители Сургута просят благоустроить улицу Кукуевицкого

Сургутяне пожаловались на состояние двора у школы №12

​Нет ни света, ни дороги: жители Сургута просят благоустроить улицу Кукуевицкого
Фото: Роман В.

Жители центрального района Сургута просят благоустроить двор, ведущий к школе №12 и новому спорткомплексу. Участок остается без освещения и твердого покрытия, а в межсезонье там образуются лужи и грязь. Об этом в комментариях под постом главы города Максима Слепова рассказал местный житель Роман В.

«Кто отвечает за благоустройство дороги и территории внутри двора ‒ от домов по ул. Кукуевицкого, мимо Дзержинского 14а, 12, детской библиотеки и нового спорткомплекса Кукуевицкого 12/5? Эта часть дороги не имеет освещения, хотя по ней пролегает маршрут в школу №12. В межсезонье невозможно ходить ‒ грязь и непроходимые лужи. Хотелось бы обратить внимание администрации города на эту проблему и обеспечить жителям качественную среду», ‒ написал сургутянин.

Однако установить дополнительные фонари во дворе можно только по решению самих жильцов. Для этого им нужно провести общее собрание, обсудить, где поставить светильники, сколько их нужно и за чей счет выполнять работы. После этого составляется смета и выбирается подрядчик, ответили на жалобу горожанина в Жилстройнадзоре Югры.

«А если на территории, где требуется освещение, несколько домов и при этом разные управляющие компании? Тогда миссия становится почти невыполнимой?» ‒ уточнил горожанин Сергей Калеев.

На это в ведомстве пояснили, что организация освещения в таких случаях действительно требует комплексного подхода.

«Для начала необходимо собрать подписи жителей всех домов, направить коллективное обращение в управляющие компании, а затем провести общее собрание их представителей. Возможные пути решения ‒ совместное финансирование УК, обращение в администрацию города за поддержкой в рамках программы благоустройства или инициатива от самих жителей», ‒ добавили в Жилстройнадзоре Югры.

Между тем проблема грязи и луж на территории у домов по улице Кукуевицкого пока остается без ответа властей. Редакция siapress.ru направила официальный запрос в мэрию, чтобы уточнить, планируется ли благоустройство этого участка и установка ливневой системы.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:43, просмотров: 221, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Генпрокуратура требует изъять у бывших собственников «Корпорации СТС» активов еще на 30 миллиардов 486
  2. На парковке «Сургут Сити Молла» сбили женщину 336
  3. ​Роскомнадзор предложил отказаться от согласий на обработку персональных данных 325
  4. ​«Каждый день эти пробки»: сургутяне возмущены долгим ремонтом моста у автовокзала 322
  5. Российские банки начнут получать бонусы за возврат украденных мошенниками денег 284
  6. ​Югорчане смогут увидеть редкое суперлуние 5 ноября 279
  7. С начала года приставы взыскали с российских водителей 11 млрд рублей неоплаченных штрафов 247
  8. ​Нет ни света, ни дороги: жители Сургута просят благоустроить улицу Кукуевицкого 221
  9. Семьи участников СВО освободят от госпошлины, ответственность при подготовке к отопительному сезону усилят, а иноагентов − будут наказывать строже: что изменится в ноябре 199
  10. Telegram ввел для россиян возможность авторизоваться через почту 195
  1. Сургутяне жалуются на перебои с мобильным интернетом даже в центральных районах 3119
  2. В Сургуте завершается строительство улицы Тюменской 2437
  3. ​В ожидании рампы 2100
  4. ​В парке «За Саймой» установили зеркальные столбы ‒ жители недоумевают, зачем 2019
  5. ​В Сургуте спорят о ржавом заборе на проспекте Мира. Срезать или оставить ради безопасности? 1932
  6. ​В филармонии Сургута выступил Крамер и Мажуков! Рок-н-ролл и джаз на одной сцене // ВИДЕОФАКТ 1810
  7. ​Отлаженная система грузоперевозок и работа общественного транспорта – важные составляющие развития экономики Сургута 1712
  8. Суровые прогнозы Центробанка 1676
  9. ​В Сургуте ребенок оказался в задымленной квартире – его спасли пожарные 1570
  10. Администрация Сургута предложила построить многоуровневый паркинг возле одного из крупных медучреждений города 1549
  1. Погуляем, поедим 11483
  2. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 7330
  3. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 6598
  4. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 6328
  5. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5874
  6. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 5418
  7. ​Покоривший стихию 5219
  8. ​Время, вперед! 4975
  9. ​Великая трагедия и возрождение города 4508
  10. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 4204

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика