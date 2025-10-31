В Сургуте отправили под стражу двух подростков по делу об избиении сверстника

Двоим 15-летним подросткамв Сургуте предъявлено обвинение по пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Следственный комитет считает, что это они избили сверстника в районе Тюменского тракта, этот инцидент взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
По ходатайству следователя суд заключил обвиняемых под стражу. В рамках расследования СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, даёт правовую оценку действиям каждого из участников и проверяет возможную причастность иных лиц.
«В ближайшее время будут назначены и проведены необходимые экспертизы, допрошены свидетели и иные участники процесса, изъяты и изучены материалы с камер видеонаблюдения», — сообщают следователи.