Житель Сургута проехал по Памирскому тракту на мотоцикле

Житель Сургута Алексей Батраков отправился в большое путешествие на мотоцикле по Центральной Азии и прошел Памирский тракт − один из самых трудных маршрутов мира. Его путь пролегал через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом siapress.ru.

«В 2018 году я увидел в интернете фотографию с красивой дорогой на фоне огромной горы. Это было Каракумское шоссе. По мере того, как я узнавал, где это, в подборке появилась статья о другой высокогорной дороге − Памирском тракте. О нем и пойдет речь. Александр Македонский, Марко Поло, Чингисхан, древние цивилизации, Великий шелковый путь − все это было здесь, и все это часть истории», − рассказал он.

Алексей Батраков сел на свой Suzuki Boulevard и поехал покорять Памир. Через Казахстан и Узбекистан мотоциклист добрался до Душанбе − столицы Таджикистана, где оформил специальный пермит для въезда в Горно-Бадахшанскую автономную область. С этого момента и началось настоящее приключение: жара за 40 градусов, горные перевалы высотой до 2,5 тысяч метров, бензин, кипящий в баке, и тепловой удар уже в первый день пути.

После асфальт закончился, и дорога превратилась в каменистую грунтовку. Несколько сотен километров приходилось ехать по 10 часов в день. В Хороге Алексей встретил таких же путешественников − из Германии, Италии, Японии, Китая и других стран.

В одном из таджикских поселков сургутянину заправили бензин прямо из ведра, а чуть позже он увидел один из самых красивых закатов своей жизни.

После отдыха в Мургабе Алексей направился к перевалу Хушанг (ранее Ак-Байтал). Перевал он прошел без проблем и достиг конечной точки маршрута − киргизского города Ош.

«В Мургабе я полноценно отдохнул один день, а 3 сентября выехал к перевалу Хушанг в сторону города Ош (Киргизия), где и заканчивается Памирский тракт. Раньше этот перевал назывался Ак-Байтал. Ради него, одной из самых длинных и высокогорных автомобильных дорог мира, многие и едут сюда», − рассказал путешественник.

Читайте полную версию путевой заметки Алексея Батракова о путешествии по Памирскому тракту на портале siapress.ru.