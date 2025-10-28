В Сургуте пройдет День памяти политических репрессий

История региона также хранит память о тех годах. В 1930-е в район, известный как Чёрный Мыс, а также в Лямину, Локосово и Песчаный были сосланы около девяти тысяч человек. Организаторы церемонии отмечают, что с каждым годом очевидцев тех событий становится меньше, и общественные акции памяти призваны сохранять историческую правду и передавать её последующим поколениям.

По статистическим данным, с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года по обвинениям в контрреволюционных и иных особо опасных государственных преступлениях были осуждены 4 060 306 человек, из них 799 455 приговорены к высшей мере наказания. Трагические события 1930-1940-х годов затронули все слои населения: партийных и советских работников, научную и творческую интеллигенцию, рабочих и крестьян; под репрессии попало и казачество, преследованиям подверглись представители всех религиозных конфессий.

Дата приурочена к акции политзаключённых 30 октября 1974 года: в этот день узники мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и провозгласили 30 октября Днём политзаключённого. С тех пор в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключённых.

30 октября в Сургуте почтут память жертв политических репрессий. В 12:30 у памятника «Жертвам политических репрессий» в районе речного порта объявят минуту молчания, после чего участники возложат цветы к монументу, сообщает администрация города.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен