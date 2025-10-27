Жители Сургута пожаловались на провал плитки в сквере Журналиста

В сквере Журналиста в Сургуте частично провалилась плитка. Территорию, где произошло проседание, временно огородили металлическими барьерами. Об этом редакции siapress.ru рассказал местный житель Матвей Н.
«Плитка просела на небольшом участке. В таком состоянии сквер еще с начала октября. Пока не устранили, но зато огородили. Интересно, почему провал образовался», ‒ поделился горожанин.
Редакция siapress.ru направила запрос в администрацию города, чтобы уточнить, почему произошел обвал и когда планируется устранение.
Между тем, в начале месяца в сквере появились новые элементы благоустройства.
После обращений горожан установили пять мусорных урн и парковку для велосипедов рядом с амфитеатром.