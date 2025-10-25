В Сургуте врачи выходили девочку, родившуюся на 24-й неделе весом всего 560 граммов

В октябре 2024 года в Центре охраны материнства и детства Сургута на сроке 24 недели родилась Таисия весом всего 560 граммов. Первые три месяца жизни малышка провела в реанимации, а после – проходила выхаживание и реабилитацию под постоянным наблюдением врачей, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.
«Дети, рожденные на таком раннем сроке, имеют много особенностей. Здесь, под чутким наблюдением педиатров, неврологов, офтальмологов, кардиологов и других специалистов, Таисия растет и развивается», – указала она.
Особое место в истории девочки занимает заведующая отделением для детей раннего возраста Елена Яковенко. Она первой встретила Таисию после выписки.
«Деток, рожденных так рано, мы знаем поименно», – рассказала Елена Владимировна.
По словам медиков, малыши, появившиеся на свет преждевременно, требуют особого подхода и длительного наблюдения. Но здесь, в Центре, для каждого ребенка находят не только профессиональную, но и человеческую поддержку.
«Когда ребенок недоношенный, ты не знаешь, что ждать, на что обращать внимание. И здесь специалисты, которые нас ведут, неоднократно нам помогали и добрым словом, и советом. Это не просто «сухие выписки», это всегда теплая беседа», – делится мама Таисии Любовь Мешкова.
Недавно девочке сделали в Москве пластику черепа биопластинами – операция прошла успешно. Уже 5 ноября Таисия вновь придет на прием к своему педиатру в Центре охраны материнства и детства.