Сургутские врачи второй раз поставили на ноги пациента после инсульта

В Сургутской травматологической больнице хирурги второй раз помогли одному и тому же пациенту вернуться к жизни после тяжелого инсульта и перелома. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

55-летний житель Сургута впервые оказался в стационаре год назад − после падения на фоне инсульта он получил перелом таза. Благодаря длительному лечению и реабилитации мужчина восстановился и вновь смог вести активную жизнь.

Однако спустя год ситуация повторилась: еще один инсульт и новое падение, на этот раз с переломом проксимального отдела бедра. Как отмечают врачи, подобные травмы особенно опасны − длительная неподвижность приводит к осложнениям и высокой смертности. Поэтому в сургутской травматологической больнице пациентов с подобными повреждениями оперируют в первые двое суток после поступления.

В этот раз хирурги применили малоинвазивную органосохраняющую методику − блокируемый интрамедуллярный остеосинтез.

«Важно было обойтись без излишней травматизации и при этом создать условия для раннего восстановления функции ноги. После такой операции пациент может вставать и начинать ходить уже на следующий день. Чем раньше активизация − тем лучше прогноз», − пояснил заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 Сергей Глиняный.

Уже на следующий день после операции пациент смог встать и сделать первые шаги. Сейчас он продолжает тренировки в ходьбе, а после завершения основного курса лечения его переведут в отделение медицинской реабилитации.