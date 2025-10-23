Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,6549   EUR  94,7543  

Новости

  • Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды

    Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды

    Сегодня в 15:34
    74 0
  • Двое югорчан вошли в список финалистов международной премии #МыВместе

    Двое югорчан вошли в список финалистов международной премии #МыВместе

    Сегодня в 14:32
    137 0
  • Молодогвардейцы из Югры встретили и начали распределять гуманитарный груз в Макеевке

    Молодогвардейцы из Югры встретили и начали распределять гуманитарный груз в Макеевке

    Сегодня в 14:32
    140 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • В Сургуте остановки подключают к электричеству, чтобы они грели круглосуточно

    В Сургуте остановки подключают к электричеству, чтобы они грели круглосуточно

    Сегодня в 13:29
    188 0
  • Сургутян приглашают пользоваться сервисами «Госуслуги. Дом» и «Госуслуги. Моя школа»

    Сургутян приглашают пользоваться сервисами «Госуслуги. Дом» и «Госуслуги. Моя школа»

    Сегодня в 13:03
    202 0 
  • ​Кремль изучит, как россияне относятся к выборам и кандидатам – участникам СВО

    ​Кремль изучит, как россияне относятся к выборам и кандидатам – участникам СВО

    Сегодня в 12:41
    231 0
  • Бывший мэр Плёса оформил на родственников две трети городской недвижимости — прокуратура

    Бывший мэр Плёса оформил на родственников две трети городской недвижимости — прокуратура

    Сегодня в 12:21
    250 0
  • Участник программы «Герои Югры» стал помощником депутата окружной думы

    Участник программы «Герои Югры» стал помощником депутата окружной думы

    Сегодня в 12:08
    231 0
  • Движение по трассе «Сургут – Нижневартовск» ограничено до конца октября

    Движение по трассе «Сургут – Нижневартовск» ограничено до конца октября

    Сегодня в 10:28
    291 0
  • В Сургуте завершается фестиваль современной музыки «Мир звучит»

    В Сургуте завершается фестиваль современной музыки «Мир звучит»

    Сегодня в 10:13
    269 0
  • ​Тюменский проект «Перезагрузка» поможет молодежи с ОВЗ найти себя в творчестве и общении

    ​Тюменский проект «Перезагрузка» поможет молодежи с ОВЗ найти себя в творчестве и общении

    22 октября в 20:25
    515 0
  • ​В Тюменской области создан молодежный общественный совет по правам человека

    ​В Тюменской области создан молодежный общественный совет по правам человека

    22 октября в 20:07
    510 0
  • ​Земские работники культуры получат льготную ипотеку

    ​Земские работники культуры получат льготную ипотеку

    22 октября в 19:51
    524 0
Больше новостей
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ваше отношение к аренде жилья:
Комментировать
0
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША
Фото: Сургутская филармония

25 октября

Премьера концертной программы Jazz-n-roll

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Уникальное музыкальное событие ждет ценителей джаза и рок-н-ролла в Сургуте! В одном концерте выступят две яркие фигуры отечественной сцены: народный артист России, пианист-виртуоз и композитор Даниил Крамер и пианист Денис Мажуков.

Программа концерта разделена на два отделения: в первом вас ждет энергетика ритм-энд-блюза и буги-вуги в исполнении бэнда Мажукова, усиленная мощным звучанием хоровой капеллы «Светилен» в специальном проекте «Хор! Джаз! Рок-н-ролл!». Второе отделение превратится в диалог двух мастеров – Даниил Крамер и музыканты представят изысканную программу на двух роялях, от классических джазовых стандартов до авторских сочинений и зажигательных рок-н-роллов.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 100 рублей. 12+

Карт-бланш. Выступления молодых сургутских музыкантов с разговорами

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Фестиваль современной музыки в «Стерхе» завершается музыкой исполнения и сочинения молодых и горящих музыкантов, разговорами с ними! Открытый финал фестиваля... после которого сургутянам проанонсируют следующий фестиваль «Мир звучит» 2026 года!

Телефон для справок: 350-978. Цена билета: 400 рублей. 12+

Мастер-класс по раскрытию голоса от Middleshaman

Место проведения: Культурные центр «Порт», улица Майская, 10. Время проведения: 14:00-16:00.

Хотите раскрыть свой настоящий голос и услышать магию этнической музыки? Вас ждет мастер-класс от профессионального вокалиста, мультиинструменталиста, исполнителя этнической музыки из Санкт-Петербурга Middleshaman. Сначала – интерактивное занятие, где вы снимете голосовые зажимы и поймете, что петь может каждый. А после – гипнотический концерт: завораживающее пение, этнические флейты, варганы и гитара. Погружение в звук и раскрытие себя – в один день!

Телефон для справок: 8 (3462) 24-25-62. Цена билета: 400 рублей. 12+

Открытый микрофон в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Этот вечер будет традиционным: вновь выступят только-только собравшиеся коллективы на своем дебютном выступлении и уже частые гости микрофона, полюбившиеся аудитории мероприятия. Откроем небольшую тайну - кто точно выступит в этот вечер: соло частого гостя ОМа, МИКРОБа, Тимура Гулова и ВПОИСКЕСЕБЯ, молодые группы GEDATERA и SPLASH, и впервые выступит группа ONEAS.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета до мероприятия − 300 рублей, в день мероприятия − 500 рублей. 16+

26 октября

Концертная программа для детей «Рисуем музыку. Осень»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, фойе второго этажа. Время: 10:00 и 12:00.

Концерт, где дети не слушают, а рисуют музыку! Струнный квартет Perfecto исполнит осенние классические мелодии, а юные зрители смогут сразу перенести свои эмоции на бумагу. Это интерактивное путешествие в мир искусства ждет вас в филармонии. Давайте вместе нарисуем осень!

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 600 рублей. 6+

Игорь Николаев. Лучшие и новые песни