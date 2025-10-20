«Сургутнефтегаз» возглавил рейтинг российских компаний по объёму денежных средств на счетах

«Сургутнефтегаз» сохранил лидерство среди всех российских предприятий по объёму денежных средств, размещённых на банковских счетах и депозитах. По данным аналитического обзора корпоративной отчётности, на 30 июня 2025 года чистая денежная позиция компании составила 5,509 трлн рублей, что в несколько раз превышает показатели ближайших конкурентов, пишет Forbes.

Несмотря на снижение объёма средств по сравнению с концом 2024 года, когда на счетах компании находилось 6,411 трлн рублей, «Сургутнефтегаз» продолжает уверенно занимать первое место в рейтинге российских компаний по размеру накопленной ликвидности.

Как отмечают аналитики, сокращение почти на 900 млрд рублей связано с укреплением курса рубля, поскольку значительная часть депозитов предприятия размещена в иностранной валюте. При этом компания полностью избавлена от долговой нагрузки и демонстрирует уникальную финансовую устойчивость.

По итогам 2023 года процентные доходы «Сургутнефтегаза» от депозитов достигли почти 252 млрд рублей — больше, чем чистый процентный доход банковского холдинга «Т-Технологии» (владеющего Т-Банком, входящим в десятку крупнейших российских банков), где показатель составил 230 млрд рублей.

Ближайшим преследователем в рейтинге самых «денежных» компаний Россииостаётся «Лукойл», чья чистая денежная позиция на 30 июня 2025 года составила 143,6 млрд рублей — почти в 40 раз меньше, чем у лидера рейтинга. И «Лукойл» также за год потерял почти триллион рублей из своих запасов.