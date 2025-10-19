Власти Сургута сообщили о снижении числа жалоб на воду

В Сургуте за последний месяц резко сократилось число обращений горожан по поводу мутной воды. Если в начале сентября департамент городского хозяйства получал около 480 жалоб, то к середине октября их количество снизилось до 60. Об этом сообщил «Сургутской трибуне» заместитель директора ведомства Александр Недашковский.

«К сожалению, такие ситуации еще будут возникать какое-то время, потому что ремонтная кампания и промывка участков водопровода продолжаются. Например, на днях завершилось обновление объекта на улице Кукуевицкого, после чего был зафиксирован рост обращений от жителей данного района, касающихся качества воды. Однако в целом ситуация стабилизировалась и становится лучше. Мы прилагаем большие усилия, чтобы максимально быстро завершить ремонтные мероприятия и убрать этот вопрос из повестки нашего города», – заявил чиновник.

Завершить все работы по промывке и вводу новых участков водопровода планируется до конца ноября.

Напоминаем, с 20 октября по 7 ноября в Сургуте пройдут работы по подключению нового жилого комплекса в 30А микрорайоне на улице Ивана Захарова к системе водоснабжения. Работы пройдут без отключения воды для остальных потребителей. Однако в ближайших микрорайонах возможно кратковременное ухудшение качества воды.

