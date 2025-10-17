Галерея современного искусства «Стерх» приглашает сургутян на концерт «Механизмы нежности»

В галерее «Стерх» продолжается фестиваль современной музыки «Мир звучит». Сегодня, 17 октября, в 19:00 зрителей ждет особенное событие – концерт-встреча с петербургским музыкантом Андреем Дикоевым. Программа выступления получила название «Механизмы нежности».

«Прозвучит пять сочинений, произведений, пяти авторов. Это музыка выдающегося грузинского композитора Гия Канчели, уже упомянутого Сергея Зятького, и еще трех авторов. Сергея Беринского, незаслуженно забытого, а ведь он был одной из главных и перспективных звезд отечественной музыки 90-х, и который нам, баянистам, на счастье написал ряд сочинений для баяна. <…> Прозвучит музыка еще одного моего друга − петербургского композитора, который в этом году выиграл конкурс имени Рахманинова в Москве, Алексея Крашенинникова. Сочинение называется Lacrimosa для баяна соло. И еще будет музыка одного из величайших и выдающихся композиторов конца 20 − начала 21 века Филиппа Гласса», − рассказал артист в эфире siapress.ru.

Музыкант убежден: музыка − это пространство без строгих границ.

«У меня нет разделения на старинную или современную музыку. Есть просто музыка. Хорошая и очень хорошая. Возможно, даже нет понятия, как плохая музыка. Она абстрактна и ничего никому не должна. Говорят: «Музыка должна быть такой…» Кому музыка должна?» − задается вопросом Андрей Дикоев.

У слушателей будет возможность услышать произведения в живом исполнении, а также поговорить с артистом о самом важном − о музыке и не только. Ведь это будет встреча-концерт.

