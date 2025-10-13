В Сургуте продолжается осенняя акция «Единый день посадки саженцев деревьев»

В Сургуте набирает обороты традиционная экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев». На выходных участники мероприятия высадили более 200 деревьев и кустарников на улицах Республики, Геологической, Ивана Захарова и на Площади Советов. Среди высаженных пород — ель сибирская, пихта, сирень, яблоня, рябина и клён, сообщает администрация Сургута.

В акции приняли участие свыше 300 человек, среди них — сотрудники администрации города, муниципальных учреждений, предприятий и неравнодушные жители. К мероприятию традиционно присоединился глава Сургута Максим Слепов, который вместе с волонтёрами высадил ели и сирень на Площади Советов.

«Участие в акции принимаем ежегодно. Это хорошая традиция, которую мы сохраним и будем масштабировать. В этом году подготовили беспрецедентное количество саженцев — в их числе не только пришедшие к нам из питомника Свердловской области, но и пересаженные со строительных площадок», — отметил Максим Слепов.

Акция стартовала 23 сентября и продлится до 18 октября. За первые две недели жители и муниципальные службы уже высадили около 700 саженцев. Всего в этом году в рамках кампании планируется озеленить город около 1000 деревьями и кустарниками.

По поручению главы города акцент в озеленении теперь делается на хвойные породы, чтобы Сургут оставался зелёным круглый год. С 2024 года в городе уже высадили более 650 хвойных деревьев — ели, сосны и пихты.

«Сейчас самое благоприятное время для высадки саженцев. После зимы ожидаем цветения сирени. На следующей неделе продолжим посадки. Любой желающий может подать заявку — совместными усилиями мы сделаем наш город ещё зеленее», — подчеркнула директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Всего для посадки в этом году определено 30 городских локаций. Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в МКУ «Лесопарковое хозяйство» по телефону 8 (3462) 95-80-27.