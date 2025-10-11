В Сургуте пройдут «Дни культуры финно-угорских народов»

18 октября с 14:00 до 18:00 в ТРЦ «Сургут Сити Молл» пройдет яркий этнокультурный праздник – «День с финно-уграми». Организатором мероприятия выступил историко-культурный центр «Старый Сургут». Гостей ждет насыщенная программа с концертами, ремесленными мастер-классами, угощениями и интерактивными площадками, посвященными культуре финно-угорских народов. Об этом сообщает пресс-служба МБУ ИКЦ «Старый Сургут».

Главными музыкальными событиями станут выступления этногруппы «TUARI» из Петрозаводска – финалистов проекта «Звук Евразии» и региональных хедлайнеров фестиваля «Таврида.АРТ». Музыканты исполнят композиции на карельском языке и проведут песенный мастер-класс. Также на сцену выйдет коллектив «Вэншен ёхум» («Сосновый бор») из Ханты-Мансийска, который продемонстрирует вокальное и инструментальное мастерство на традиционных инструментах: санквылтапе, бубне и варгане.

В рамках мероприятия можно будет попробовать кофе по-финноугорски, получить открытку с фактами о финно-уграх и насладиться сладким угощением. Атмосферу праздника дополнит инсталляция «Чум. Голоса предков», где гости смогут услышать одну из древних легенд финно-угорского мира в антураже импровизированного чума с шкурами, очагом и звездным небом.

Кроме того, для посетителей всех возрастов будут организованы мастер-классы по созданию нити из сухожилий, по плетению морды для ловли рыбы, по украшению традиционного платья бисерной полосой, а также по изготовлению браслета и стринг-арту.

Дети смогут создать персонажей из мифов, собрать собственный талисман, поиграть в настольные игры обских угров и поучаствовать в этноквизе о традициях финно-угорских народов – победителей ждут памятные призы.