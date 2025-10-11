В Сургутском районе открылся первый в Югре инклюзивный веревочный парк «СпортГрад»

В Лянторе начал работу уникальный спортивный объект – первый в Югре инклюзивный веревочный парк «СпортГрад». Его строительство стало возможным благодаря инициативному бюджетированию: жители Лянтора предложили идею и получили поддержку из бюджета Югры и Сургутского района. Общая сумма финансирования составила 12 миллионов рублей. Все работы – от начала строительства до открытия – заняли менее месяца, сообщает администрация Сургутского района.

«СпортГрад» отличается от других подобных объектов своей доступностью для людей с инвалидностью. Все испытания носят командный характер: они учат доверять себе и партнерам, поддерживать и помогать. Кроме того, парк предлагает три уровня сложности:

«Детский легкий» (1 метр, 11 заданий) – базовый маршрут, адаптированный для детей-колясочников, позволяющий безопасно освоить основы активности.

«Детский средний» (4 метра, 11 заданий) – усложненный вариант для тех, кто прошел начальный уровень.

«Взрослый средний» (7 метров, 11 заданий) – трасса для подростков и взрослых, включая людей с ограниченными возможностями, желающих пройти более сложные испытания.

Все маршруты оборудованы современными системами страховки и видеонаблюдения. Объект получил гарантию сроком на 10 лет.

По словам главы района Андрея Трубецкого, с 2019 года в Сургутском районе по программе инициативного бюджетирования реализовано уже 44 проекта на сумму 237 млн рублей – за счет побед в муниципальных и региональных конкурсах.