Дорожники Сургута отремонтировали больше, чем было запланировано

В Сургуте завершается дорожный сезон. Помимо запланированных работ, городские подрядчики добровольно взяли на себя дополнительные обязательства ‒ привели в порядок прилегающие участки дорожной инфраструктуры: заезды во дворы, парковочные зоны и внутриквартальные проезды, рассказал глава города Максим Слепов.

«Огромная благодарность нашим партнерам, деловому сообществу Сургута за отзывчивость, неравнодушие к городу и нуждам сургутян», ‒ написал он в своих соцсетях.

Так, компания «Автодорстрой» уложила новый тротуар вдоль школы №26 у дома по улице Бахилова, 1, а также заасфальтировала заезд с улицы Юности к Сургутскому институту экономики, управления и права. Помимо этого, подрядчик обновил заезды к домам с улицы Бажова на участке от Островского до Бахилова и с улицы Шидловского от Крылова до Привокзальной. Ранее жители неоднократно жаловались на разбитое покрытие ‒ теперь эти участки приведены в порядок.

Компания «ЮВиС» заасфальтировала территорию в районе дома 45 по проспекту Ленина, парковочную зону при повороте на улицу Энергетиков с Мелик-Карамова, а также заезд в районе дома 14 по улице Мира.