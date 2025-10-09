Зимняя резина в России подорожала на 30% за два сезона

Средняя стоимость комплекта зимних шин для легковых автомобилей в России в сентябре 2025 года составила 27,7 тыс. рублей − на 30,2% больше, чем два сезона назад. Такие данные приводит телеграм-канал Baza со ссылкой на аналитиков «Национального агентства промышленной информации» (НАПИ).

Резкий рост цен связывают с подорожанием сырья. Как отмечает издание, урожай натурального каучука в 2024 году был неудачным, что привело к росту его стоимости. В результате российская резина за год подорожала примерно на 25%, поэтому россияне все чаще отдают предпочтение китайским брендам.

Между тем, на сайте «Национального агентства промышленности информации» также опубликовали динамику средних цен на новые шины премиального ценового сегмента для легковых автомобилей. Эксперты утверждают, что зимние шины подорожали почти на 9%.

«За год, с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года, средняя цена на всесезонные шины выросла на 1,3%, на зимние − на 8,6%, а на летние − на 1,6%. За месяц, с августа по сентябрь текущего года, стоимость всесезонных шин для легковых автомобилей увеличилась на 4,2%, достигнул 22,7 тыс. рублей. Рост цен на зимние шины был менее значительный, они подорожали на 0,5% до 27,7 тыс. рублей. Летние шины, наоборот, подешевели на 0,2% до 28,8 тыс. рублей», − говорится в сообщении.

В сургутских магазинах разброс цен на зимнюю резину − значительный. Например, в магазине «Диски Мира» не шипованные шины стоят от 4 580 до 47 130 рублей, шипованные — от 3 030 до 51 250 рублей.

В «Express Шина» ценник варьируется от 2 350 до 174 080 рублей. В магазине отметили, что роста цен пока не наблюдают, однако более подробный комментарий пообещали позже.

В «Колеса даром» шины продаются в диапазоне от 3 000 до 174 080 рублей.

Учитывая, что все цены указаны за одну шину, самый доступный комплект зимней резины в Сургуте сейчас стоит от 9,4 тысячи рублей.