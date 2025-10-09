В Сургутском районе обновят систему очистки сточных вод

В поселке Федоровский Сургутского района продолжается строительство новых канализационно-очистных сооружений. Объект стоимостью почти 2,5 млрд рублей возводится в рамках федерального проекта, рассказал глава района Андрей Трубецкой.

«Проект финансируется за счет федерального займа «Фонда развития территорий» в размере 1,3 млрд, еще 782,8 млн рублей выделены из окружного бюджета и 285,6 млн ‒ из казны Сургутского района», ‒ написал он в своих соцсетях.

Будущий комплекс будет включать здание очистных сооружений, площадку для хранения и обезвоживания осадка после очистки сточных вод, инженерные сети и контрольно-пропускной пункт. Проектная мощность ‒ семь тысяч кубометров стоков в сутки. Этого хватит для обслуживания поселка с учетом его дальнейшего развития.

«Старые очистные с этой задачей не справлялись: первая очередь объекта была введена еще в 1987 году, вторая ‒ спустя десять лет. Технологическое оборудование устарело, и было принято решение о строительстве новых КОС. Подрядчик, ООО «Энергострой», уже демонтировал часть действовавшего коммунального объекта и вывез более 300 тонн металлолома, также устроены временные дороги. Сейчас там забивают и испытывают сваи», ‒ добавил Андрей Трубецкой.

Завершить строительство планируют в 2027 году. До ввода новых очистных продолжит работать вторая очередь действующего объекта.