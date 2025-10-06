16+
​В Сургуте завершен очередной слет работающей молодежи «На крыло»

В Сургуте работающая молодежь в 16-й раз собралась «На крыло»

​В Сургуте завершен очередной слет работающей молодежи «На крыло»
Фото администрации Сургута

В Сургуте подвели итоги ежегодного Городской Слет молодежных объединений предприятий и учреждений «На крыло. В течение трех дней участники представляли свои арт-объекты, творческие визитки и состязались в интеллектуальном и кулинарном конкурсах. Итогом стала торжественная церемония, на которой глава города Максим Слепов вручил награды победителям.

По словам мэра, слет стал площадкой для самореализации, обмена опытом и поиска новых идей. «Тонкий юмор, оригинальный подход, неожиданные решения — для ребят участие в слете — это прекрасная возможность проявить себя, продемонстрировать профессиональный и творческий потенциал, предложить свежие, неординарные идеи», — отметил он.

Слепов подчеркнул, что сургутская молодежь — это мощный ресурс духовного, экономического и социального развития. «Вы принимаете эстафету достижений предыдущих поколений и формируете будущее в новом формате. Вы несете перемены, создаете свою формулу комфорта, задаете новые тренды. А мы, со своей стороны, даем вам ресурсы и возможности для раскрытия творческого, интеллектуального и физического потенциала. Отличный тандем!», — сказал глава города.

Он также поблагодарил организаторов и участников за активность и выразил уверенность, что в следующем году слет соберет еще больше молодых сургутян.

Ежегодный слет молодежных объединений из предприятий и учреждений Сургута «На крыло» прошел в 16-й раз. Его организатором традиционно выступает молодежный центр «Цвет» МАУ «Наше время» при поддержке отдела молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики администрации города. Темой слета в этом году была фраза из стихотворения Петра Суханова -«Я вошел в этот город как входят в Мечту» и которая приурочена к 60-летию со дня присвоения статуса городу Сургуту. В мероприятии приняли участие девять сборных команд из 12 организаций, всего около 150 человек.


Сегодня в 14:57, просмотров: 238, комментариев: 0
