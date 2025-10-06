В Сургуте провели штабные учения гражданской обороны

На всей территории Югры, в том числе, и в Сургуте, прошла штабная тренировка по гражданской обороне. Учения проводились в рамках плановой проверки готовности региональных и муниципальных служб к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

В ходе тренировки были организованы сбор руководящего состава, методические занятия, отработка вводных задач, а также проверка готовности сил и средств гражданской обороны, состояния защитных сооружений, материально-технических ресурсов и системы оповещения населения. Специалисты также провели развертывание объектов гражданской обороны и эвакуационных органов.

«В ходе учения рассмотрены вопросы реагирования и взаимодействия экстренных оперативных служб и сил гражданской обороны при возникновении чрезвычайной ситуации на системах жизнеобеспечения, а также отработаны практические действия по проведению аварийно-восстановительных работ на сетях газоснабжения», — сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута Андрей Рачёв.

В отработке сценария участвовали представители ОАО «Сургутгаз», департамента городского хозяйства администрации Сургута, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», СГМУП «Городские тепловые сети», 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по ХМАО – Югре, УМВД, вневедомственной охраны Росгвардии, городской станции скорой медицинской помощи и МКУ «Сургутский спасательный центр».

Кроме того, была проведена проверка готовности городской системы оповещения населения с запуском электросирен. Прерывистый звук сирен означает сигнал «Внимание всем!» — услышав его, жители должны включить телевизоры или радиоприёмники и прослушать экстренное сообщение управления по делам ГО и ЧС о текущей обстановке и необходимых мерах безопасности.