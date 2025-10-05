Школу в 5А микрорайоне Сургута начнут строить заново

Жители 5А микрорайона Сургута пожаловались, что уже 20 лет ждут строительства школы. Об этом в комментариях под публикацией главы города Максима Слепова рассказала Антонина Девжеева.

«В 5А микрорайоне, это улица Киртбая, Показаньева, уже 20 лет строят школу. Мы, когда туда переехали, нашим детям было 12 и 15 лет. А сейчас уже наши внуки такого возраста, а школы до сих пор нет!» – написала сургутянка.

В администрации пояснили, что школа должна была возводиться по концессии, однако концессионер не выполнил свои обязательства, и с ним расторгли договор.

«В августе подписано соглашение о прекращении концессионного соглашения. Сейчас готовятся документы для торгов», – сообщили в мэрии.

По словам представителей администрации Сургута, новый подрядчик должен построить школу на полторы тысячи мест до конца 2028 года.

Напомним, объект включен в Карту развития Югры – региональный компонент Народной программы партии «Единая Россия». Ранее школу планировали сдать в эксплуатацию 31 января 2026 года.