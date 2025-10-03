16+
​Митинг или недоразумение? В Сургуте рабочие УТТ-2 перекрыли въезд к базе − «Сургутнефтегаз» называет инцидент частным случаем

Толпа у УТТ-2 и фура поперек дороги: что произошло на базе «Сургутнефтегаза»

​Митинг или недоразумение? В Сургуте рабочие УТТ-2 перекрыли въезд к базе − «Сургутнефтегаз» называет инцидент частным случаем
Фото: Подслушано Сургутнефтегаз

В понедельник, 29 сентября, возле административного здания УТТ-2 ПАО «Сургутнефтегаз» собралась группа работников, а въезд к территории заблокировали большегрузом. Видео инцидента распространили в соцсетях − очевидцы утверждают, что это был митинг «из-за низких зарплат и отсутствия запчастей».

На кадрах, опубликованных в группе «Подслушано в Сургутнефтегазе», видно: у здания находятся десятки сотрудников, а фура поперек преграждает проезд. Один из пользователей под ником Нурлан М. утверждает, что «бунт» вспыхнул после ночной смены:

«Бунт был поднят по поводу зарплат и запчастей, после ночной смены был в сильном шоке, когда делал выезд, сижу, думаю, вроде уже пора нашим выезжать, а никто не выезжает, и слышу крики в КПП», − написал он в комментариях.

На другом видео слышно:

«УТТ-6. Митинг. Перекрыли въезд − ни выехать, ни заехать. Вот так вот, люди, раз − и требуют свои права».

В «Сургутнефтегазе» опровергли информацию о митинге. По словам представителей компании, массового протеста не было, а причина затора − действия одного из сотрудников, передает Муксун.fm.

«Вопрос был у одного конкретного сотрудника. Он перегородил въезд, то, есть поставил машину и ушел решать свои вопросы. Поэтому организовалась пробка. Люди вышли и начали выяснять, что произошло. С работником, который перегородил въезд, проведена работа. Найдено решение. Сейчас база работает в обычном порядке», − рассказали в «Сургутнефтегазе».

Тем не менее в комментариях многие поддержали сотрудников:

«Молодцы ребята, побольше таких митингов, чтобы руководство обратило внимание на рабочих», − заявила Ольга К.

«Поступок правильный, но бессмысленный. Ни одного объяснения, ни нормального видео. Вот если бы это вышло на федеральном уровне − тогда бы был толк», − добавил Иван П.

Редакция СИА-ПРЕСС направила официальный запрос в «Сургутнефтегаз» с просьбой уточнить, какие именно меры были приняты в отношении сотрудника и как руководство компании оценивает ситуацию. Ответ будет опубликован позже.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 11:30
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:11
Это явное недоразумение. Просто один из водителей из-за своих нерешенных личных дел парализовал выезд с КПП УТТ-2 остальных водителей, что является нарушением трудовой и технологической дисциплины. Поставил он под удар весь коллектив УТТ-2. Какой тут митинг? В ПАО «СНГ» известной своей жёсткой трудовой и технологической дисциплиной такой инцидент это аномалия. А любою аномалию там решают радикально. Это вам не трикотажная или ткацкая фабрика или камвольно -суконный комбинат с «ивановскими ткачами». Это стратегическое предприятия и в условиях СВО таких инцидентов не должно быть, иначе их можно рассматривать как саботаж со всеми вытекающими последствиями.

