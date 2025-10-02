После обращений сургутян в городе обновили три остановочных павильона

В Сургуте завершены работы по ремонту и установке новых остановочных павильонов. Так, в посёлке Лунном в одном из павильонов заменили стёкла, на остановке «50 лет ВЛКСМ» установили новый комплекс взамен пришедшего в негодность, а на остановке «проспект Комсомольский» павильон переместили, чтобы исключить скопление луж после дождей и сделать его использование более комфортным.

Павильоны были установлены после обращения жителей, поступившие через систему «Инцидент Менеджмент» в муниципальный центр управления администрации города. Все сигналы были оперативно переданы в Дирекцию дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, специалисты которой обследовали объекты и устранили выявленные недостатки.

Администрация города напоминает, что жители могут сообщать о проблемах и направлять предложения через портал «Госуслуги» по адресу: www.gosuslugi.ru/10091/1.