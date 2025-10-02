16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,4967   EUR  95,6382  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

Педиатр сургутского перинатального центра Елена Яковенко удостоена награды федерального уровня

​Педиатр из Сургута получила Всероссийскую премию «Первые лица»

Педиатр сургутского перинатального центра Елена Яковенко удостоена награды федерального уровня
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Заведующая отделением для детей раннего возраста сургутского Центра охраны материнства и детства Елена Яковенко удостоена престижной Всероссийской премии «Первые лица», учреждённой министерством здравоохранения России. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Елена Яковенко посвятила медицине почти три десятилетия, из которых более 20 лет работает в сургутском Центре охраны материнства и детства. Под её руководством специалисты отделения для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реанимации, оказывают высокотехнологичную помощь маленьким пациентам с перинатальной патологией.

Глава региона отметил, что награда стала признанием не только личных заслуг Елены Яковенко, но и вклада всего коллектива Центра в развитие перинатальной медицины в Югре и в России в целом.

Премия «Первые лица» учреждена в 2014 году и является единственной на сегодняшний день Премией, которая призвана награждать людей или учреждения, внесшие заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:05, просмотров: 143, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Глава СПК Вадим Шутов празднует свой день рождения 704
  2. ​В Спартакиаде пенсионеров России в Тюмени принимают участие 700 спортсменов 666
  3. В Нижневартовске ищут нового подрядчика для завершения Центра боевых искусств 665
  4. ​Фестиваль «Мир звучит». Павел Шаромов // ONLINE 641
  5. ​В Тюменской области примут дополнительные меры по снижению аварийности на дорогах 559
  6. На трассе под Сургутом погиб водитель легковушки 336
  7. Максим Слепов наградил сургутских учителей и воспитателей 324
  8. Слов нет 306
  9. ​Фатима Абдулаева: «Главный признак болезни Паркинсона ‒ замедленность движений, а не дрожь в руках» 228
  10. Окружное МВД выдворило 150 иностранных граждан за нарушение миграционных законов 222
  1. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 3145
  2. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2995
  3. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2790
  4. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2325
  5. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2318
  6. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 2202
  7. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 2173
  8. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 2162
  9. ​Где концерты, Зин? 2122
  10. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 2001
  1. Честная пятидневка 8880
  2. ​Опасные интернет-тренды 8643
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 7030
  4. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5506
  5. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4541
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4320
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4097
  8. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 4051
  9. ​Самокаты на дне 3946
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 3922

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика