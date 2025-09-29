16+
В Сургуте в 30-й раз прошла главная отраслевая выставка нефтяников и газовиков

Завершилась юбилейная выставка «Сургут. Нефть и Газ»

В Сургуте в 30-й раз прошла главная отраслевая выставка нефтяников и газовиков
Фото администрации Сургута

В Сургуте прошла 30-я юбилейная Международная специализированная технологическая выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2025». На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» собрались представители крупнейших нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний, российские производители специализированного оборудования и технологий, а также ведущие эксперты отрасли. Всего в этом году участие принимают более 150 компаний из России и зарубежья. Экспозиции демонстрируют последние достижения в сфере импортозамещения, инновационные разработки для повышения эффективности добычи и переработки углеводородов, а также современные решения в области экологии и промышленной безопасности.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, открывая мероприятие, отметил значимость форума как площадки для обсуждения будущего нефтегазовой отрасли: «От имени губернатора Руслана Николаевича Кухарука рад приветствовать вас в ключевом нефтяном регионе страны. Сегодня нефтяная отрасль играет ведущую роль в экономике России, а в Югре ее доля превышает 80%. На нас лежит огромная ответственность за сохранение энергетического суверенитета. В этом году мы отмечаем важные юбилеи: 80 лет Великой Победы, 60 лет Шаимской нефти и Самотлора. И, пожалуй, главное событие – добыча 13 миллиардов тонн нефти. Это результат труда нескольких поколений нефтяников. Но впереди у нас новые вызовы – развитие технологий, оборудования, привлечение инвестиций в науку. Именно эти вопросы предстоит обсудить в рамках выставки».

Сургут для подобных мероприятий выбран не случайно: город стал сердцем нефтегазовой промышленности и продолжает оставаться технологическим центром округа. Заместитель главы города Артем Кириленко подчеркнул важность выставки как для отрасли, так и для молодежи: «Как всегда, участников очень много, и ожидания самые благоприятные. Здесь заключаются новые контракты, формируются соглашения. При обходе экспозиции заметно, что интерес к российской продукции очень высокий. Уверен, что итоги будут положительными. Но важно отметить и образовательный аспект: это профориентационные семинары для студентов, возможность молодым людям увидеть перспективы отрасли. За 60 лет Сургут вырос из рабочего поселка в крупнейший город округа, и нефтегазовый комплекс стал основой этого роста. Рад, что город продолжает оставаться производственным центром региона».

Значимость выставки отметил и первый заместитель председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России Анатолий Замрий. По его словам, главная ценность мероприятия заключается в поддержке отечественных технологий и создании задела на будущее: «Сегодня огромное внимание уделяется развитию собственных решений в нефтегазовой отрасли. Выставка в Сургуте показывает, как развивается этот процесс. Впереди пройдет Российская энергетическая неделя, которая станет венцом череды региональных мероприятий, там будут подведены итоги и даны новые ориентиры. Но важно понимать: импортозамещение – это лишь первый шаг. Следующий этап – опережение. Работа должна идти не только на восполнение, но и на создание технологий завтрашнего дня. И именно в этом направлении сейчас движется отрасль».

Программа выставки включала три дня. В их рамках прошли панельные дискуссии с участием ведущих экспертов отрасли, демонстрация передовых технологий и решений для нефтегазового сектора. Завершающим акцентом стал молодежный день карьерных возможностей. Для студентов и молодых специалистов были подготовлены профориентационные лекции, мастер-классы и встречи с работодателями.

Организатором выставки традиционно выступили АО «Окружной Выставочный Центр “Югорские Контракты”». Партнерами мероприятия являются правительство Югры, ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут», администрации города Сургута и Сургутского района, а также Союз торгово-промышленной палаты Югры.

При поддержке Администрации Сургута


Сегодня в 14:30
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:13
В рамках масштабного процесса по иску Генеральной Прокуратуру РФ начинают фигурировать лица из числа первых лиц Региона. Олег Чемезов, вице-Губернатор Свердловской области, в том числе. Пока статус его подозреваемый. Понятно, что Олег Чемезов имеет большой политический бэкграунд. Заслуги его в политике трех регионов УрФО несомненно есть. Даже можно и наградить его за успехи в проведении последних выборных компаний. Однако «скелеты в темном шкафу» имеют свойство иногда быть извлечёнными. У каждого человека и не только у ВИП -чиновника. А «наказания без вины не бывает», ибо власть и деньги стали спутниками в нашей жизни также, как в теплотрассах ОТСК холодная вода идёт вплотную с горячей трубой отопления (иначе зимой она перемёрзнет»). Тепловики так и называют трубу ХВС «трубой спутником» трубы отопления. Кто кого греет в «трубах-спутниках» -«власть и деньги»? На этот вопрос в отдельных случаях могут ответить силовики и правоохранительные органы.

