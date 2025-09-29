Сургутские кардиохирурги спасли сердце двухлетней Асии

Двухлетняя Асия оказалась в Кардиоцентре Сургута после планового приема у врача. Обычное обследование УЗИ показало увеличение правого отдела сердца. Для уточнения диагноза девочку госпитализировали в детское кардиохирургическое отделение, где мультиспиральная компьютерная томография выявила врожденный порок сердца ‒ супракардиальный частичный аномальный дренаж легочных вен, рассказали в медучреждении.

«На трехмерной модели сердца мы ясно увидели проблему ‒ две легочные вены впадали в верхнюю полую вену. Это грубое нарушение строения сердца. Единственный способ исправить патологию ‒ хирургическая коррекция. Выполнена операция по методу Вардена на работающем сердце ‒ коррекция проводилась в условиях управляемой фибрилляции желудочков с помощью специального аппарата», ‒ рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Пётр Лазарьков.

Детские кардиохирурги Петр Лазарьков и Владимир Зайцев реконструировали анатомию сердца, «переключив» легочные вены от верхней полой вены к левому предсердию. Уже на следующие сутки крошечный «моторчик» заработал в нормальном ритме, а Асию перевели из реанимации в палату.

«Нам невероятно повезло попасть именно к Петру Владимировичу и Владимиру Владимировичу, они настоящие мастера своего дела. Всегда поддерживают, все спокойно объясняют, успокаивают мамочек. Наш лечащий врач Рита Файрюзовна тоже очень внимательна: подробно рассказала об этапах восстановления, консультировала по каждому возникающему вопросу», ‒ делится мама Асии.

Ответ на главный родительский вопрос мама двухлетней пациентки услышала сразу после операции: «Ваш ребенок теперь здоров».