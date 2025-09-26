В массовом ДТП в Сургуте пострадал 19-летний пешеход

Накануне днем, 25 сентября, у торгового центра «Ярославна» в Сургуте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации Госавтоинспекции Югры, 65-летняя водитель «Honda» при съезде с кольца неправильно заняла полосу и врезалась в «ВАЗ».

От удара ее машина задела припаркованный «Mercedes-Benz», который отбросило на 19-летнего пешехода и рядом стоявший «Hyundai».

В результате молодой человек получил травмы.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали четыре человека.