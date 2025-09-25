Лекция об истории православия в Сургуте пройдет в краеведческом музее

В Сургуте продолжается цикл мероприятий, посвящённых 25-летию прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками). Следующим событием станет встреча «История православия в Сургуте», которая состоится 30 сентября в 17:00 в Сургутском краеведческом музее.

Участникам расскажут о возрождении православной жизни в городе в 1990-е годы, строительстве первых храмов и становлении прихода «Всех скорбящих Радость». Этот храм стал одним из первых, возведённых в период активного храмового строительства. Работы начались в мае 2001 года, а уже в 2003 году прошло первое богослужение. 23 мая 2004 года архиепископ Димитрий освятил храм. Однако жизнь прихода началась ещё раньше – при недостроенном здании открылась воскресная школа, где по воскресеньям проводились занятия для детей.

Встреча состоится по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2, музейный центр. Телефон для справок: 51-68-20.