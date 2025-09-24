Заместитель главврача и анестезиолог-реаниматолог стали самыми высокооплачиваемыми предложениями для сургутян

В Сургуте самую высокую зарплату − до 150 тысяч рублей − готовы были предложить заместителю главного врача в медицинском центре. Об этом говорится в рейтинге наиболее высокооплачиваемых предложений сентября, который подготовил сервис SuperJob.

На втором месте − вакансия детского врача анестезиолога-реаниматолога. Работодатели обещали доход от 130 тысяч рублей, а также ряд бонусов: надбавку, льготный проезд к месту отдыха и обратно, ежегодную материальную помощь к отпуску и служебное жилье.

Третью строчку занял мастер по ремонту оборудования. При опыте работы от одного года он может рассчитывать на 115 тысяч рублей в месяц, премии и полис ДМС.

В рейтинг также вошла вакансия кладовщика в крупной розничной сети. Кандидату предлагали от 100 до 140 тысяч рублей, доставку служебным транспортом, бесплатное питание и скидки в магазинах.

Замыкает пятерку врач акушер-гинеколог − зарплата начинается от 100 тысяч рублей, при этом возможна работа в дистанционном формате.

В числе самых привлекательных по уровню дохода вакансий остаются также предложения для руководителей, инженеров, специалистов по продажам и квалифицированных рабочих.