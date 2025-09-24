Завершилось пребывание мощей святителя Тихона в Сургуте

В Сургуте завершилось пребывание ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. За два дня, 22 и 23 сентября, святыне в Свято-Троицком кафедральном соборе поклонились более 2,5 тысячи верующих.

В день прибытия мощей состоялось торжественное богослужение. Его возглавил постоянный член Священного Синода митрополит Владимирский и Суздальский Никандр в сослужении митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла и духовенства Ханты-Мансийской митрополии.

Культурной частью событий стала литературно-музыкальная постановка «Хранитель Церкви Русской», которая прошла в Сургутской филармонии. Зрители услышали произведения Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова и Георгия Свиридова. В постановке приняли участие симфонический оркестр и хоровая капелла «Светилен» Сургутской филармонии, хор мальчиков и юношей Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, хор Сургутского музыкального колледжа и актёры Сургутского музыкально-драматического театра.

Принесение святыни в Сургут стало частью масштабных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона. По благословению Патриарха Кирилла ковчег с мощами путешествует по регионам России и Беларуси, охватывая 90 крупных городов.

Организатором события выступила комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь при поддержке руководства российских регионов, Всемирного русского народного собора и благотворительного фонда «Царьград».