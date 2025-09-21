Более 2,7 тысячи жителей Сургута вышли на дистанции «Кросса нации – 2025»

В Сургуте прошел легкоатлетический забег «Кросс нации – 2025», ставший самым массовым в истории города. На старт вышли 2 775 человек – от двухлетних малышей до ветеранов спорта. Самой возрастной участницей стала женщина 1936 года рождения, рассказали в администрации Сургута.

Забеги проводились на дистанциях от 1,5 до 5 км. Более 400 участников представляли спортивные федерации и клубы, остальные – любители, которые решили провести выходной активно. Впервые к мероприятию присоединились участники специальной военной операции и их семьи, отметил глава города Максим Слепов.

Праздник спорта прошел на Спортивном ядре города. Для бегунов и зрителей подготовили культурную программу с выступлениями творческих коллективов и массовой разминкой.