В Сургуте спасли ребенка с почти отказавшими почками

В Сургутском центре охраны материнства и детства врачи спасли четырёхлетнего ребёнка, поступившего в тяжёлом состоянии с диагнозом «гемолитико-уремический синдром» (ГУС). У мальчика была зафиксирована острая анемия и повреждение почек.

ГУС — это опасное для жизни состояние, при котором происходит разрушение эритроцитов, резко снижается уровень тромбоцитов, повреждаются мелкие сосуды и страдает работа почек. В подобных случаях ребёнок нуждается в экстренной медицинской помощи.

Пациента сразу госпитализировали в реанимацию. Врачи проводили заместительную терапию, корректировали показатели крови и поддерживали функцию почек. К лечению подключились специалисты федерального центра детских болезней в Москве. Благодаря совместным усилиям удалось стабилизировать состояние ребёнка, устранить острое повреждение почек и справиться с анемией. Уже через неделю мальчика перевели в профильное отделение, а сейчас он готовится к выписке домой.

В Центре охраны материнства и детства отмечают, что за последние два года здесь внедрены новые технологии оказания помощи детям с критическими состояниями. Это позволило учреждению выйти на третий уровень медицинской помощи и значительно расширить возможности спасения маленьких пациентов даже в самых тяжёлых случаях.