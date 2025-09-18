Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

20 сентября

Акция «Читающий двор. Кладовая солнца»

Место проведения: Библиотека №3 им. П.А. Суханова, улица Дзержинского, 10. Время: 12:00.

В этом году сказке-были «Кладовая солнца» Михаила Пришвина исполняется 80 лет. В честь этого для жителей и гостей Сургута организовали мероприятия, погружающие в атмосферу лесных пейзажей «Кладовой солнца»: викторины, мастер-классы, игры, громкие чтения и многое другое.

Телефон для справок: 35-05-90. Вход свободный. 6+

Экскурсия по выставке «Чтобы помнили…»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2 Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Для взрослых и юных сургутян проведу экскурсию по выставке, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Молодой рок в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Две молодые группы Сургута PARTY KILLERS и ПВНТ дадут громкий и жаркий рок-концерт. Гостей мероприятия ждет заряд энергией, драйв, сочетание рока и металла.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

21 сентября

Спектакль «Красная шапочка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Дети и их родители могут увидеть музыкальную постановку спектакля «Красная Шапочка» по сказке Шарля Перро. На сцене будет много забавных песен и доброго юмора.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Квест «На линии»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 12:00.

В это воскресение сургутян приглашают на квест, в котором каждый узнает, каким образом раньше геологоразведчики передавали важные сообщения.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 6+

Мастер-класс «Кукла «Рябинка»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00 и 14:00.

Для сургутян подготовили мастер-класс по изготовлению текстильной куклы «Рябинка» ‒ символа домашнего очага, женской мудрости и материнства. Участники познакомятся с историей и технологией изготовления русской народной куклы, а также с традициями ее использования.

Телефон для справок: 23-85-66. Вход свободный. 0+

Мастер-класс «Красота в природе»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2 Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Ценителей природы и любителей рисования приглашают на творческий мастер-класс, на котором каждый изобразит красивый пейзаж. Композиция будет нарисована с помощью акрила. Занятие рекомендовано для участников старше 14 лет

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 400 рублей, взрослый ‒ 600 рублей. 6+

Спектакль «Миллионер на час»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

В Сургуте состоится премьера спектакля творческой лаборатории театральной студии «Кулисы» по пьесе М. Беркье-Маринье «Любо-дорого». Зрители познакомятся с рассказом в жанре любовного треугольника, где с каждым эпизодом открываются новые тайны.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 18+