В Сургуте появились новые названия общественных пространств

На карте Сургута официально закреплены два новых топонима. Решение принято городской комиссией по топонимике.

Сквер в центральном микрорайоне, расположенный вдоль бульвара Свободы, получил название «Аллея газовиков». Это пространство давно обустроено для отдыха: здесь работает фонтан, создана удобная дорожно-тропиночная сеть, установлены скамейки, урны и освещение. Теперь у популярного места отдыха появилось символичное имя, отражающее вклад газовой отрасли в развитие города.

Второе новое название — «Студенческая набережная», присвоенное территории, примыкающей к Сургутскому государственному университету. Летом здесь завершили масштабное благоустройство: оборудованы детская и спортивные площадки, прогулочные маршруты между двумя мостами через Сайму, велодорожки, амфитеатр, скейт-парк и тематическая граффити-стена.

Обновлённая территория быстро стала одной из самых любимых у горожан и студентов. Сегодня «Студенческая набережная» — это точка притяжения для активного отдыха, общения и культурных мероприятий.