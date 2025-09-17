​В Сургуте уложат новый асфальт и благоустроят улицу Киртбая

В Сургуте начинается подготовка к масштабной реконструкции улицы Киртбая. Работы будут проходить поэтапно, чтобы не перекрывать движение полностью: предусмотрены временные проезды и обходные маршруты, рассказали в администрации города.

Протяженность объекта составит чуть больше километра. Здесь появится четырехполосная дорога с разделительной полосой, остановочными павильонами, тротуарами, велодорожками, а также освещением и системой видеонаблюдения, пояснил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Генподрядчиком назначена компания «ЮВиС». Стоимость реконструкции оценивается в один миллиард рублей, финансирование обеспечат окружной и городской бюджеты.

Проект разработан в 2020-2022 годах и прошел госэкспертизу. В 2026 году планируется выполнить инженерную подготовку, а в 2027 ‒ уложить верхний слой асфальта, благоустроить территорию и провести озеленение.