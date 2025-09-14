В Сургутском районе выбирают глав Барсово и Сытомино

В Сургутском районе проходит Единый день голосования. Сегодня, 14 сентября, жители Барсово и Сытомино выбирают глав своих поселений. Одним из первых на избирательный участок в Барсово пришел глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Он подчеркнул важность участия в выборах и напомнил, что для него это событие всегда было особенным.

«Важно в этот день проявить свою гражданскую позицию. Это всегда событие для меня, со времен еще Советского Союза выборы у меня ассоциируются с праздником. Я считаю, что каждый обязан прийти проголосовать, уверен, что люди сделают достойный выбор, им дальше с этим главой жить и работать», – отметил Андрей Трубецкой.

С раннего утра жители Барсово шли на участки, многие – целыми семьями. По словам избирателей, голосование стало для них не только гражданской обязанностью, но и важной семейной традицией.

«Семьей не пропускаем ни одни выборы. Считаем, что это наша обязанность. Помню, как с раннего детства еще бабушка с дедушкой нас брали с собой на избирательный участок и своим личным примером демонстрировали важность выборного процесса. Для семьи – это был не просто поход, а праздник. Сейчас я уже с собой беру брата. Ему в конце сентября исполняется 14 лет. Он задает много вопросов и сам уже ждет не дождется, когда и он сможет отдать свой голос. Говорит, что у него есть права, и он их знает. От нашей активной гражданской позиции зависит насколько комфортно будет жить в поселении», – поделилась житель Барсово Валентина Хомутовская.

Как сообщила председатель участковой избирательной комиссии №448 Лидия Жихарева, голосование проходит спокойно и в соответствии с законом. На участке дежурят общественные наблюдатели, за процессом следят представители Общественной палаты.