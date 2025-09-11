Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

13 сентября

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

В эту субботу в библиотеке Сургута состоится заседание клуба «Проспект читающей молодежи» с беседой «Жизнь – лучший учитель». Участники обсудят произведение Дмитрия Мамина-Сибиряка «Профессор Спирька». Также гостей ждет литературная игра «Проверяя факты» в которой нужно будет определить, какие утверждения из мира литературы являются истинными, а какие мифами.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс по развитию детско-родительских отношений

Место проведения: Библиотека №21 им. Н.М Рубцова, улица Бажова, 17. Время: 13:00.

Для взрослых горожан подготовили мастер-класс по развитию детско-родительских отношений «Когда «нет» становится «да»: как говорить с ребенком так, чтобы он услышал и понял». Проведет занятие практикующий психолог Любовь Гончарук.

Телефон для справок: 35-40-38. Вход свободный. 16+

Интерактивная экскурсия «Маленькая страна»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2 Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жители и гости Сургута могут посетить интерактивную экскурсию по выставке «Кукляндия. Новое пространство». Всего в музейном собрании 112 кукол, среди них музыканты и актеры, художники и циркачи, моряки, а также медвежата, хитрые гномы и даже прекрасные феи и нимфы из сказочного леса.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям до шести лет – 50 рублей, детям от семи лет – 100 рублей, взрослый – 200 рублей. 6+

Рок в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Любителей шумного рока ждет выступление двух музыкальных групп, играющих инди и шугейз. В этот день на сцене выступят ENDLESS SHIMMERING и ЗЕМЛЯЦВЕТЁТ.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

14 сентября

Театральный дежурный по чтению

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, зал детской литературы, второй этаж. Время: 12:00.

Детей и их родителей приглашают на встречу с артистом-кукловодом театра актера и куклы «Петрушка» Анной Павловской. Она прочитает гостям зала отрывок из повести-сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Телефон для справок: +7 (958) 282-75-81, 28-56-93. Вход свободный. 0+

Пешеходная экскурсия «Сургутский кремль»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Гости и жители города могут отправиться в пешеходную экскурсию по исторической части Сургута, которая представляет ретроспективу старого города. Гости увидят место, где был основан острог, познакомятся с улицами XIX века, а также узнают много исторических городских легенд.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 6+

Мастер-класс «Родина-мать зовет!»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2 Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В этот день любители творчества нарисуют один из самых высоких и значимых памятников России. Помимо этого, у каждого будет возможность создать декоративное панно в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Мюзикл «Пиноккио»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 15:00.

В Сургуте состоится премьера мюзикла по сказке Карло Коллоди о приключениях деревянного озорного мальчишки. Мероприятие подарит зрителям море эмоций, смеха и позитивное настроение.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+