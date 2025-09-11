На строительство новых дорог в Сургуте направят почти 900 млн рублей

В Сургуте появятся сразу три новые дороги на пересечении улиц Александра Усольцева и Ивана Шидловского. Общая стоимость проектов составляет около 880 млн рублей. Одну из них откроют уже в этом году, две другие – по планам до конца 2026 года. Об этом сообщил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

«Первая дорога – это улица Усольцева на участке от улицы Шидловского до улицы Билецкого. Она уже находится на финальной стадии. Работы выполнены на 90%, до 1 октября завершим строительно-монтажные работы и уже приступим к вводу объекта в эксплуатацию. В четвертом квартале текущего года мы эту дорогу откроем для того, чтобы горожане могли ей пользоваться», – рассказал он.

Второй объект – продолжение улицы Усольцева на участке от улицы Есенина до улицы Шидловского. Проект уже выходит на госэкспертизу. В этом году начнутся работы по инженерным коммуникациям, а формирование дорожного полотна стартует в 2026 году.

«Третий немаловажный объект – это сама улица Шидловского на участке от улицы Крылова до улицы Усольцева. Техническое название объекта 33 «З». Сейчас проектировщики выполняют изыскания. Строительство начнется в следующем году, завершить его планируют до конца 2026 года», – добавил Арменчу.

По словам спикера, протяженность каждой из дорог составляет около 300-400 метров. При этом стоимость у них разная: «Дорога, которую завершаем сейчас, обходится примерно в 360 млн рублей. Другой объект – около 320 млн. Дорога по улице Шидловского – порядка 200 млн. Разница связана в первую очередь с инженерными коммуникациями, которые необходимо либо обновлять, либо переустраивать. Мы делаем это с учетом перспективы, чтобы потом не возвращаться и обеспечить комфорт для горожан».

Все три дороги должны улучшить транспортную доступность и связать новые жилые районы с социальными объектами.