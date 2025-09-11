Мэрия Сургута ищет подрядчика на обслуживание сотен улиц, мостов и остановок

Администрация Сургута объявила конкурс на содержание городской улично-дорожной сети. Стоимость контракта оценили почти в 1,2 миллиарда рублей. Финансирование предусмотрено из городского бюджета.

«Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений, автобусных остановок, на улично-дорожной сети города Сургута включают в себя: зимнее содержание: с 16.10.2025 по 15.04.2026г, летнее содержание: с 16.04.2026. по 15.10.2026г», − говорится на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит обслуживать сотни объектов − это не только основные дороги, но и внутриквартальные проезды, подъезды к жилым домам, мосты, путепроводы и водопропускные трубы. Также в контракт включено содержание 350 остановочных комплексов.

В теплое время года подрядчик будет убирать мусор, мыть автопавильоны, восстанавливать урны и следить за состоянием обочин и бордюров. Зимой в задачи войдёт расчистка снега на дорогах и остановках.