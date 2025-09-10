В квартиры сургутян тепло придет только при устойчивых +8 градусов за окном

Сегодня, 10 сентября, в Сургуте стартует отопительный сезон. Первым делом тепло начнет поступать в школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Подключение будет проходить по заявкам, сообщили в администрации города.

«Готовность тепловых сетей к объектам социальной сферы – 100%. Готовность тепловых сетей к жилому фонду будет полностью обеспечена к 15 сентября, а готовность сетей горячего водоснабжения – к 17 сентября», – рассказала начальник отдела управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства Елена Петренко.

По ее словам, все объекты жилищно-коммунального комплекса готовы к зиме: на 100% обеспечены котельные установки, тепловые и газовые сети, водозаборы и канализационные насосные станции. В рамках ремонтной кампании заменили более девяти километров инженерных сетей, из них почти шесть километров – теплотрассы.

Финансирование программы подготовки к зиме составило 461,5 млн рублей. Из них 15,6 млн выделено из федерального бюджета, 82 млн – из окружного, около 20 млн – из городского, еще 345 млн вложили предприятия.

В этом году отопление начали подавать позже, чем осенью 2024-го. Власти отмечают: это связано с теплой погодой в начале сентября. В жилых домах батареи заработают, когда температура на улице пять дней подряд будет не выше +8 градусов.