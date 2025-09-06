На трассе «Сургут – Нефтеюганск» погиб водитель легковушки

Сегодня утром, 6 августа, на автодороге «Сургут – Нефтеюганск» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «CHANGAN» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КАМАЗ».

«Около 07:50 на 46 км автодороги «Сургут-Нефтеюганск», по предварительным данным, водитель автомобиля «CHANGAN» допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.