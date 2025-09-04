На Тюменском тракте в Сургуте водитель ВАЗа погиб после столкновения с грузовиком

Сегодня днем, 4 сентября, в Сургуте произошло смертельное ДТП. Около 14:10 на улице Тюменский тракт 26-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузовика ГАЗ и врезался в него.

На фото с места происшествия видно, что удар был настолько сильным, что легковушка оказалась полностью смята.

Водитель легкового автомобиля скончался. Водитель грузовика получил травмы – о степени их тяжести пока не сообщается.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.