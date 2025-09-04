Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

6 сентября

Просветительское занятие «Чудо в перьях»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: с 10:00 до 17:30.

Каждую субботу сентября взрослые и юные жители Сургута могут посетить увлекательное занятие, посвященное теме «Орнитология». Посетители узнают интересные факты из жизни птиц, познакомятся с их многообразием на территории Югры и изучат удивительные свойства птичьих перьев. Дополнят занятие занимательные опыты, эксперименты и практическое задание с использованием микроскопа.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Акция «Нефтяной поход: разгадай тайны черного золота»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: с 12:00 до 17:30.

Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности горожан приглашают на увлекательные экскурсии по музею с посещением первой скважины в Сургуте, мастер-классы по рисованию нефтью «Нефтяная палитра» и занимательный квест «Старатели черного золота».

Телефон для справок: 23-85-66. Цена билета: от 50 рублей. 0+

Лекторий «Красный чум» на тему «НЕ» известный десант»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, первый этаж. Время: 12:00.

Любители истории могут узнать о предпосылках прибытия геологов в Среднее Приобье в 1950-е годы: будет раскрыта загадка первого десанта геологоразведчиков в Сургуте под руководством Ф.К. Салманова и дана характеристика «второго десанта» геологов, высадившегося в Сургутском районе в 1958 году, информация о котором малоизвестна. Лекторий проведет заведующий структурным подразделением Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» Василий Рашевский.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Праздничная программа «Юбилей в кругу друзей»

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: с 12:00 до 19:00.

В честь 45-летия библиотеки для сургутян подготовили праздничную и насыщенную программу. Гостей мероприятия ждет: создание коллективного панно из бумажных ладошек, психологический треннинг, мастер-класс по созданию свечи, беседы, а также книжная выставка и исторические фотографии.

Телефон для справок: 37-52-53. Вход свободный. 6+

Открытие сезона в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В эту субботу в «Невесомости» открывается новый сезон, где зрителей ждут музыкальные выступления местных авторов в разнообразных стилистических направлениях ‒ от лирично-романтичных мотивов и мелодичного голоса до драйвового рока.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 500 рублей, на входе ‒ 700 рублей. 16+

7 сентября

Выставка «Линии тени»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

Известный сургутский художник и дизайнер Елена Сухова представит несколько своих работ ‒ от камерной черно-белой графики, тонированной акварели, яркой иллюстрации до больших акриловых полотен. Картины сочетают в себе символические образы, нежные женские портреты, ботаническую живопись, а также мощные изобразительные композиции.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выставка «Сургут мульт-фильм»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 10:00 до 18:00.

К десятилетию детской студии мультипликации «Аниматика» в «Порту» открывается выставка, рассказывающая не только о деятельности Студии, но и в целом о мультипликации. Зрителям будут представлены работы и информация об истории мультипликации, о жанрах и видах мультипликации, о том какие бывают мультфильмы и как они создаются. Так же посетители смогут посмотреть мультфильмы, созданные студийцами.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 100 рублей. 0+

Выставка «Творя и постигая!»

Место проведения: Дом журналистов им. А. П. Зубарева, улица Энергетиков, 2. Время: 10:00 и 15:00.

Жителей и гостей города приглашают познакомиться с выставкой работ учащихся Детской художественной школы № 1 им. Л.А. Горды. В первой экспозиции представлено более 30 пленэрных работ: городские зарисовки, пейзажи, архитектурные мотивы, цветочные этюды и композиции.

Во второй экспозиции представлена академическая живопись: натюрморты с тончайшей проработкой деталей, портреты, а также этюды с натуры.

Телефон для справок: 24-78-39, 28-17-44. Вход свободный. 0+

Музейное занятие «Наум Грамотник»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Горожане всех возрастов могут посетить мастер-класс по изготовлению текстильной куклы-оберега «Наум Грамотник». На занятии участникам расскажут историю и технологию изготовления куклы-покровителя знаний и учений.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 6+

Мастер-класс «Привет из Сибири»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В это воскресение для детей и их родителей подготовили мастер-класс, на котором каждый создаст декоративную композицию из сухоцветов, собранных в разных природных локациях России: на Северном Кавказе, в Зауралье и Сибири.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+