К Дню нефтяника в Сургуте обновляют памятник трудовому подвигу

В это воскресенье, 7 сентября, в России отметят День работников нефтяной и газовой промышленности. В преддверии праздника в Сургуте приводят в порядок памятник, посвященный людям, внесшим вклад в развитие топливно-энергетической отрасли, сообщает «Стройкомплекс Югры».

«Выходим на финишную стадию. Для нас это важный символ, потому что памятник не только сохраняет память о трудовом подвиге старших поколений, осваивавших Западную Сибирь, но и вдохновляет новых сотрудников компании на дальнейшие достижения. Каждый год в наш профессиональный праздник именно возле этого монумента происходит церемония посвящения в нефтяники для молодых работников Сургутнефтегаза», ‒ сообщили в пресс-службе компании.

Монумент нефтяникам «Сургутнефтегаза» обновляют ежегодно, чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии и сохранить первоначальный облик.