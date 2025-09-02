16+
​Белый Яр начал учебный год с новой школой

Планетарий, мастерские, VR-зона, кванториум и бассейн − все это теперь есть у школьников Сургутского района

​Белый Яр начал учебный год с новой школой
Фото: администрация Сургутского района

В День знаний, 1 сентября, в поселке Белый Яр Сургутского района состоялось торжественное открытие нового корпуса школы №3. Учиться здесь будут порядка 1,1 тысячи учеников − и все в первую смену. Как отметил в соцсетях глава района Андрей Трубецкой, учреждение отвечает современным техническим требованиям и образовательным стандартам.

«Все аудитории укомплектованы необходимым оборудованием и учебными пособиями. В кабинетах на базе физико-химических лабораторий биологии и математики будут учиться старшеклассники, которые планируют связать свою жизнь с медициной и техническими специальностями», − подчеркнул он.

В классах созданы условия для углубленного изучения биологии, физики, химии, математики. Здесь есть столярные и слесарные мастерские, введены дополнительные модули по «Автоматизированным системам» и «Медицинской информатике». Также запланировано внедрение программ центра «Сириус» и углубленное изучение гуманитарных дисциплин. В здании оборудованы планетарий, библиотека, комната психологической разгрузки, актовый зал. Функционируют кванториум, VR-зона и медиацентр.

Для занятий спортом предусмотрен 25-метровый бассейн, несколько спортивных и тренажерных залов, а на улице – большое физкультурно-спортивное ядро. Территория поделена на три зоны: игровая, полоса препятствий и зона отдыха. Построены площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, беговые дорожки и гимнастический городок. Внеурочное время объекты будут использоваться спортивными школами и некоммерческими организациями для работы с детьми.

Отдельное внимание в новой школе уделено патриотическому воспитанию. В новом корпусе открылся районный Центр патриотического воспитания «Наследие».

«Полная стоимость проекта с учетом эксплуатации составила 3,2 млрд рублей консолидированного бюджета. Львиная доля этих средств, 1,8 млрд рублей – средства окружного бюджета. Это весомая поддержкой со стороны Правительства региона и губернатора Югры Руслана Кухарука. Школа строилась в рамках концессионного соглашения. Ранее при помощи этого механизма подобные объекты появились в Солнечном и Нижнесортымском», − добавил Трубецкой.

Открытие школы посетил и губернатор Югры Руслан Кухарук:

«Сегодня объекты образования, которые мы открываем соответствуют всем современным требованиям и стандартам образования. Это то наполнение, которое необходимо в том числе и для подготовки будущих студентов колледжей и вузов: это профориентационные классы, это лаборатории, которые наполнены всем необходимым оборудованием. Это то, что сегодня используется в рамках подготовки уже специалистов для сферы спорта, культуры, полноценные объекты, которые наполнены всем тем, что необходимо не только для учебного процесса, это спортивные залы, прилегающая территория, спортядро, бассейны, которые могут сегодня использоваться, в том числе в рамках дополнительного образования, ведения секций. Именно в таком формате мы сегодня реализуем нашу деятельность абсолютно в каждом объекте образования», – подчеркнул глава округа.

С помощью национального проекта «Молодежь и дети» в школе создали условия для качественного и комфортного обучения – от высокотехнологичных лабораторий до безопасной и доступной среды. Здание оборудовано системами видеонаблюдения и пожаротушения, есть условия для детей с ограниченными возможностями.


Сегодня в 11:26, просмотров: 259, комментариев: 0
