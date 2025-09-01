В Сургуте для легкоатлетического пробега перекроют дороги

В Сургуте временно изменят схему движения транспорта из-за проведения 28-го легкоатлетического пробега «Сургутское кольцо».

13 сентября 2025 года с 07:00 до 14:00 будет закрыт участок дороги по улице Туманной. Старт — от перекрёстка с улицей Энергостроителей (в районе дома № 23 по ул. Энергостроителей), маршрут пройдёт вокруг водохранилища ГРЭС-2. Финиш — у того же перекрёстка.

На время перекрытия общественный транспорт будет ходить в объезд закрытого участка.

Маршрут № 10 «пос. Финский – ДК „Строитель“ – пос. Финский» : автобусы будут следовать по улицам Пионерной, Виктора Васильева, Энергостроителей, Электротехнической, далее через остановки «ЖБИ», «Рационализаторов», «Щепёткина», «Сосновая», «Глухова», «Загородная» и обратно.

Производственная программа перевозок изменена не будет — автобусы продолжат курсировать по расписанию, но с учётом временных объездов.