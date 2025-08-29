Глава Сургута рассказал о ходе благоустройства в трех поселках

Глава Сургута Максим Слепов сообщил о результатах благоустройства в посёлках Лунный, Таёжный и Дорожный, где работы ведутся по обращениям жителей. Около года назад в ходе обходов этих территорий вместе с депутатами горожане обратили внимание на проблемы в сфере благоустройства. По словам мэра, часть из них уже удалось решить.

В Лунном и Таёжном для повышения уровня общественной безопасности установлены камеры видеонаблюдения, подключённые к городской системе. Кроме того, при поддержке социальных партнёров были заасфальтированы разворотные площадки остановочных комплексов.

В этом году работы продолжились. В посёлке Дорожном на улице Замятинской ремонтируют тротуары: уже смонтированы новые бордюры, идёт асфальтирование пешеходных дорожек.

Изменения ждут и посёлок Лунный. На улице Энергостроителей появятся новые тротуары и обновлённое дорожное полотно. Эти работы включены в план ремонтов 2025 года. По словам Максима Слепова, он лично проверил ход выполнения задач — на сегодняшний день они завершены более чем наполовину.

«Ваши обращения и комментарии не остаются без внимания. Благоустройство территорий продолжим в диалоге с жителями и депутатами Думы города», — подчеркнул глава Сургута.