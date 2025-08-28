​Юные сургутяне получили премии губернатора Югры в области культуры и искусства

Одиннадцать юных сургутян и педагог детской школы искусств стали лауреатами премии губернатора Югры в области культуры и искусства, рассказывает администрация города.

Среди награжденных — учащиеся Детской школы искусств № 1: Елизавета Вовкодав (изобразительное искусство), Василиса Грановская (домра), София Гимазова (хореографическое искусство) и Алла Мамлина (домра).

Из Детской школы искусств № 2 награды получили Оксана Власенко (фортепиано), Кристина Подолян (изобразительное искусство) и Станислав Бобрик (баян).

Лауреатами из Детской музыкальной школы № 3 стали Максим Чусовитин (саксофон), Багира Валиева (баян) и Матвей Журавлев (баян).

В Детской школы искусств имени Г. Кукуевицкого была отмечена Злата Уголькова (фортепиано).

Отдельная награда присуждена в педагогической номинации. За особые заслуги в области дополнительного образования премией отмечена преподаватель изобразительного искусства Детской школы искусств № 1 Людмила Медведева.

Премия губернатора Югры в области культуры и искусства ежегодно присуждается шести педагогическим работникам и 60 талантливым обучающимся. Она направлена на поддержку и развитие творчески одаренных детей, а также на поощрение наставников, которые помогают юным талантам раскрывать свой потенциал.