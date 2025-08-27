16+
​В Центре охраны материнства и детства Сургута за полгода прооперировали свыше 1,2 тысячи детей

Более 700 экстренных операций провели сургутские детские хирурги с начала года

​В Центре охраны материнства и детства Сургута за полгода прооперировали свыше 1,2 тысячи детей
Фото: Лариса Белоцерковцева / vk.com

С начала 2025 года хирурги Центра охраны материнства и детства в Сургуте помогли почти двум тысячам детей. В экстренном отделении №3 за восемь месяцев сделали больше 700 операций и пролечили около тысячи малышей. В плановом отделении №2 провели свыше 135 диагностических процедур и более 570 операций ‒ домой отправились более 750 детей, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева.

«Основные направления ‒ лечение болей в животе (аппендицит, мезаденит, перитонит), заболевания яичек (перекрут, гидатида), гнойно-септическая патология (абсцессы, флегмоны мягких тканей) и инородные тела ЖКТ», ‒ написала она в своих соцсетях.

Медики подчеркивают: главная цель их работы ‒ чтобы маленькие пациенты как можно скорее возвращались к полноценной жизни.


27 августа в 12:11, просмотров: 932
